Dünya

ABD askeri heyeti Şanlıurfa’da

12 Ağustos 2019

Türkiye-ABD mutabakatının öngördüğü Müşterek Harekat Merkezi için Amerikan askeri heyeti Şanlıurfa’ya ulaştı.
Türk hükümeti bu işbirliğinden sonuç alınamaması halinde Türkiye’nin tek başına harekete geçeceğini duyurdu.

Türkiye ile ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” tesis edilmesi mutabakatı uyarınca kurulmasını öngördükleri Müşterek Harekat Merkezi’nin ön hazırlıklarının başladığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak “güvenli bölgenin” Müşterek Harekat Merkezi için ön hazırlıklar kapsamında ABD’den 6 kişilik bir heyetin Şanlıurfa’ya geldiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada ayrıca “harekat merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır” denildi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Milli Savunma Bakanlığı’nın bu açıklaması öncesinde yayımladığı haberde, Müşterek Harekat Merkezi’nde görev alacak 90 askerden oluşan ilk ABD birliğinin Şanlıurfa’ya ulaştığı bilgisine yer vermişti. Haberde, “Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı’na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı” ifadeleri yer aldı. 

Akar: “Beklemeye tahammülümüz yok”

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün TRT Haber’de ABD ile Suriye’nin kuzeyine yönelik işbirliği hakkında soruları yanıtladı. Müşterek Harekat Merkezi’nin kısa bir süre içerisinde faaliyete geçmesini öngördüklerini aktaran Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak “güvenli bölgenin” derinliğine ilişkin de, “her ortamda 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektirdiğini ilettik” dedi.

Bakan Akar, ABD ile “müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun” bir işbirliği arzu ettiklerini vurgulamakla birlikte, “ama diğer taraftan da ister ‘B’ ister ‘C planı’ deyin, eğer yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır” diye konuştu.

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