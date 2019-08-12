ABD askeri heyeti Şanlıurfa’da

Demirören Haber Ajansı (DHA), Milli Savunma Bakanlığı’nın bu açıklaması öncesinde yayımladığı haberde, Müşterek Harekat Merkezi’nde görev alacak 90 askerden oluşan ilk ABD birliğinin Şanlıurfa’ya ulaştığı bilgisine yer vermişti. Haberde, “Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı’na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı” ifadeleri yer aldı.

Akar: “Beklemeye tahammülümüz yok”

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün TRT Haber’de ABD ile Suriye’nin kuzeyine yönelik işbirliği hakkında soruları yanıtladı. Müşterek Harekat Merkezi’nin kısa bir süre içerisinde faaliyete geçmesini öngördüklerini aktaran Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak “güvenli bölgenin” derinliğine ilişkin de, “her ortamda 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektirdiğini ilettik” dedi.

Bakan Akar, ABD ile “müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun” bir işbirliği arzu ettiklerini vurgulamakla birlikte, “ama diğer taraftan da ister ‘B’ ister ‘C planı’ deyin, eğer yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır” diye konuştu.