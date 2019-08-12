Dünya
ABD askeri heyeti Şanlıurfa’da
Türkiye-ABD mutabakatının öngördüğü Müşterek Harekat Merkezi için Amerikan askeri heyeti Şanlıurfa’ya ulaştı.
Türk hükümeti bu işbirliğinden sonuç alınamaması halinde Türkiye’nin tek başına harekete geçeceğini duyurdu.
Türkiye ile ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” tesis edilmesi mutabakatı uyarınca kurulmasını öngördükleri Müşterek Harekat Merkezi’nin ön hazırlıklarının başladığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak “güvenli bölgenin” Müşterek Harekat Merkezi için ön hazırlıklar kapsamında ABD’den 6 kişilik bir heyetin Şanlıurfa’ya geldiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada ayrıca “harekat merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır” denildi.