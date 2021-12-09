Nisa’nın durumu kritik

Girne‘deki evinde yaşadığı kaza sonrası yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Nisa Hacı’nın sağlık durumunun halen kritik olduğu öğrenildi.

Girne‘deki evinde yaşadığı kaza sonrası yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Nisa Hacı‘nın babası İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, kızı Nisa’nın sağlık durumu ile ilgili bilgi paylaştı.



İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın, kızı Nisa’nın sağlık durumu ile ilgili paylaşımı şöyle:





“Durumu kritik dualarınızı esirgemeyin”

Canımız kızımız Nisa’mızın geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonrası hastaneye gelerek, telefonla arayarak ve mesaj göndererek acımızı paylaşan, kızımız için dualarını esirgemeyen tüm ailemize, arkadaşlarımıza ve sevenlerimize çok teşekkür ederiz. Kızımızın halen sağlık durumunun kritik olması nedeniyle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde doktorlarımız ziyaretçi kabul etmemizi uygun görmemektedir. Mümkün olduğunca kızımızın yanında olabilmemiz ve bu hassas dönemi dış risklerden uzak geçirebilmemiz için doktorlarımızın tavsiyelerine hassasiyetle uymak durumunda olduğumuzu belirtir, anlayışınız ve bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Lütfen dualarınızı esirgemeyiniz.