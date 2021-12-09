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Teniste KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı

9 Aralık 2021
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu





Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), KTSYD 2021 Masterler Kupası KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KTSYD Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki 2021 yılı klasman puanlarında ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor.



 



İlk gün alınan sonuçlar şöyle: 

 

12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

GİRNE UMUT YEREBAKAN – ALMİRA AKŞAHİN 3/6 6/3 8/10

HURİYE ŞIK – SEVİNÇ OĞAN  6/2 6/0

EMİNE KARAGÖZLÜ – VERA GAZİ 3/6 2/6

ARYA SARIBAŞ – LARA ONURLU 6/2 6/2

 

12 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

KAYA HALKSEVEN – EREN YILMAZ 6/0 6/1

ENVER ADA GENÇEL – RÜZGAR VURAL 6/2 6/1

 

14 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

NADİR ÇINARLILI – TANSEL ŞIK 6/3 6/7 8/10

ÖZGÜL ŞAH – SELİN ÖNAL 2/6 1/6

 

14 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

TOPRAK BERKOL – İBRAHİM CAN ARABACI 3/6 4/6

BORA ERİN – BATUR EVRE 5/7 4/6

 

16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

KAYRA YÜCEER – SEVİM AKBAŞ 5/7 6/3 10/4

 

16 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

ARAS ÇELİK – TURGAY VURAL HIDIROĞLU  4/6 1/6

YÜCEL ARHAN ONURLU – ERSEL KALFAOĞLU 0/6 3/6

 

13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final

MELİS MEVLİT – ÖZAY BARUTCU 0/6 1/6

 

13+ BÜYÜK ERKEKLER – Çeyrek Final

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK – ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6/1 6/1

 



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9 Aralık 2021


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