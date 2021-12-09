Teniste KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), KTSYD 2021 Masterler Kupası KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
KTSYD Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki 2021 yılı klasman puanlarında ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor.
İlk gün alınan sonuçlar şöyle:
12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
GİRNE UMUT YEREBAKAN – ALMİRA AKŞAHİN 3/6 6/3 8/10
HURİYE ŞIK – SEVİNÇ OĞAN 6/2 6/0
EMİNE KARAGÖZLÜ – VERA GAZİ 3/6 2/6
ARYA SARIBAŞ – LARA ONURLU 6/2 6/2
12 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
KAYA HALKSEVEN – EREN YILMAZ 6/0 6/1
ENVER ADA GENÇEL – RÜZGAR VURAL 6/2 6/1
14 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
NADİR ÇINARLILI – TANSEL ŞIK 6/3 6/7 8/10
ÖZGÜL ŞAH – SELİN ÖNAL 2/6 1/6
14 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
TOPRAK BERKOL – İBRAHİM CAN ARABACI 3/6 4/6
BORA ERİN – BATUR EVRE 5/7 4/6
16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
KAYRA YÜCEER – SEVİM AKBAŞ 5/7 6/3 10/4
16 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
ARAS ÇELİK – TURGAY VURAL HIDIROĞLU 4/6 1/6
YÜCEL ARHAN ONURLU – ERSEL KALFAOĞLU 0/6 3/6
13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final
MELİS MEVLİT – ÖZAY BARUTCU 0/6 1/6
13+ BÜYÜK ERKEKLER – Çeyrek Final
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK – ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6/1 6/1