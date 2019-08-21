MüzikSanat

Nirvana’nın Nevermind albüm kapağının hikayesi

21 Ağustos 2019
Nirvana

Nirvana’nın meşhur Nevermind albüm kapağı fotoğrafını çeken fotoğrafçı Kirk Weddle, çekimin hikayesini anlattı.

Nirvana’nın meşhur Nevermind albüm kapağının kamera arkası hikayesine dair fotoğrafları bugüne dek görmemiş olabilirsiniz.

Fotoğraflar, Kirk Weddle’ın çektiği ve ikonik hale gelen bebekli kapak fotoğrafının benzerinin aslında Nirvana grup üyeleriyle de çekildiğini gösteriyor.

O zamanlar henüz şöhreti yakalamamış bir rock grubu olan Nirvana’nın üyeleri, havuzun içinde enstrümanlarıyla poz vermişler. Ama çekim başarılı olmayınca iptal edilip bebekli alternatif tercih edilmiş.

Fotoğrafçı Weddle, kapak çekiminin 25’inci yılı olan 2016’da ABD’nin Austin şehrinde çekimden fotoğrafların yer aldığı bir sergi açtı.

Weddle, o çekimi anlatırken, “Koreografi yapmak zorundaydık. Üç kişinin suyun altında aynı anda poz vermesi zordu. Çok deneme yaptık, hata yaptık ve sonunda iptal ettik” dedi.

Weddle, ayrıca bebekli kapakla ilgili şunları söyledi: Dört aylık bir bebek, ailesi ve bir cankurtaran çekimde bulundu. Çocuklar, çekimlerde her zaman sürprizlerle doludur. Pek çok ön çekim yaptım. Sonra aile çocuğu suya daldırdı. Bir dalışta yedi çekim yaptım, ikincide dört. Sonra, beklenileceği üzere bebek ağlamaya başladı. Bu, bebeğin ilk kez su altına dalışıydı. Çekimi bitirdik. Kapaktaki doları ve oltayı fotoğrafa sonradan ekledik. Sonuçta ortaya tüm zamanların en ikonik albüm kapaklarından biri çıktı. Albüm 30 milyondan fazla sattı.

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