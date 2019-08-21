Nirvana’nın Nevermind albüm kapağının hikayesi

Nirvana’nın meşhur Nevermind albüm kapağı fotoğrafını çeken fotoğrafçı Kirk Weddle, çekimin hikayesini anlattı.

Weddle, ayrıca bebekli kapakla ilgili şunları söyledi: Dört aylık bir bebek, ailesi ve bir cankurtaran çekimde bulundu. Çocuklar, çekimlerde her zaman sürprizlerle doludur. Pek çok ön çekim yaptım. Sonra aile çocuğu suya daldırdı. Bir dalışta yedi çekim yaptım, ikincide dört. Sonra, beklenileceği üzere bebek ağlamaya başladı. Bu, bebeğin ilk kez su altına dalışıydı. Çekimi bitirdik. Kapaktaki doları ve oltayı fotoğrafa sonradan ekledik. Sonuçta ortaya tüm zamanların en ikonik albüm kapaklarından biri çıktı. Albüm 30 milyondan fazla sattı.