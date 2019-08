25’inci James Bond filminin adı belli oldu

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı Bond serisinin 25’inci filminin adı No Time To Die olarak açıklandı.

True Detective ve Beasts of No Nation gibi yapımlarla tanınan Cary Fukunaga’nın yönetmenliğini üstlendiği No Time To Die filminin çekimleri Jamaika ve Londra’da yapıldı.