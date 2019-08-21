25’inci James Bond filminin adı belli oldu

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı Bond serisinin 25’inci filminin adı No Time To Die olarak açıklandı.

Adı bugüne kadar açıklanmayan James Bond serisinin 25’inci filminin adı belli oldu: No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok).

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı film, tıpkı 2015’teki Spectre filminde olduğu gibi adını, Ian Fleming’in ya da başka yazarların kaleme aldığı Bond romanlarından ya da kısa hikayelerinden almadı. Filmin senaryosu da uyarlama değil, tamamen orijinal.

Önceki filmlerde rol alan Christoph Waltz, Ben Whishaw, Naomie Harris ve Ralph Fiennes’in yine kadroda yer aldığı filmin yeni kötü karakteri Oscar’lı oyuncu Rami Malek oldu.

True Detective ve Beasts of No Nation gibi yapımlarla tanınan Cary Fukunaga’nın yönetmenliğini üstlendiği No Time To Die filminin çekimleri Jamaika ve Londra’da yapıldı.

Filmde, aktif görevden çekilerek Jamaika’da sakin bir yaşam sürmekte olan James Bond’un CIA’den eski arkadaşı Felix Leiter’ın (Jeffrey Wright) kendisinden yardım istemesi üzerine yeniden sahalara dönmesi hikayesi işleniyor. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevine çıkan 007, ‘beklenenden çok daha tehlikeli ve yeni teknolojiyle donatılmış bir düşmanla’ mücadele edecek.