Nevermind: Nirvana’nın en fazla satan ‘zamansız’ albümü 30 yaşında

Ben 90’ların başında Nirvana’yı keşfettiğimde, Mahdis Keshavarz, Seattle’da yaşayan 15 yaşında bir İran kökenli Amerikalıydı.

Keshavarz şu anda New York merkezli bir medya stratejisti, insan hakları aktivisti ve medya firması The Make Agency’nin kurucusu. Ancak o yıllarda, Seattle yakınlarında bulunan Redmond’daki Old Fire House Gençlik Merkezi’nde indie konserleri organize ediyordu.