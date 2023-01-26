Neslihan Evlice’nin KKTC’ye giriş yasağı kaldırıldı

Neslihan Evlice çocuklarına kavuşuyor. Evlice’nin KKTC’ye giriş yasağı kaldırıldı.

akanlar Kurulu, Neslihan Evlice’nin çocuklarının durumunu göz önünde bulundurarak aile birliğinin bozulmaması ve geçimini sağlamak için çalışmasına olanak sağlamak amacıyla giriş yasağının kaldırılmasına emir verdi.

Karar şöyle:

NESLİHAN YAVUZ N/D NESLİHAN EVLİCE’NİN KKTC’YE GiRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI

(Önerge No:50/2023)

(İ.B )

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında , 1.7.1979 Elazığ doğumlu (T.C. No:42133110904) Neslihan Yavuz n/d Neslihan Evlice’nin, çocuklarının durumu göz önünde bulundurularak aile bir iğinin bozulmaması ve geçimini sağlamak için çalışmasına olanak sağlamak amacıyla , Fası l 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.