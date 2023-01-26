Akaryakıt fiyatları yine zamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
kktc akaryakıt fiyatları zam

Resmi Gazete’de dün yayınlanarak yürürlüğe giren tüp gaz fiyatlarına zammın ardından bir zam da akaryakıta geliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren zamlanıyor.

Buna göre, 95 oktan benzin 20,16 TL’den 21,00 TL’ye, 98 oktan 20,47 TL’den 21,31’e, Euro Dizel 21,96 TL’den 22,71 TL’ye ve Gaz yağı 21,96 TL’den 23,28 TL’ye yükseldi.


Zam kararının Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR:

KURŞUNSUZ 95: 21.00

KURŞUNSUZ 98: 21.31

EURO DİZEL: 22.71

GAZ YAĞI: 23,27

ESKİ FİYATLAR:

KURŞUNSUZ 95: 20,16

KURŞUNSUZ 98: 20.47

EURO DİZEL: 21.96

GAZ YAĞI: 21.96

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
1
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
5
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:akaryakıtKKTCzam
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar