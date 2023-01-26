Akaryakıt fiyatları yine zamlandı

Resmi Gazete’de dün yayınlanarak yürürlüğe giren tüp gaz fiyatlarına zammın ardından bir zam da akaryakıta geliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren zamlanıyor.

Buna göre, 95 oktan benzin 20,16 TL’den 21,00 TL’ye, 98 oktan 20,47 TL’den 21,31’e, Euro Dizel 21,96 TL’den 22,71 TL’ye ve Gaz yağı 21,96 TL’den 23,28 TL’ye yükseldi.

Zam kararının Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR:

KURŞUNSUZ 95: 21.00

KURŞUNSUZ 98: 21.31

EURO DİZEL: 22.71

GAZ YAĞI: 23,27

ESKİ FİYATLAR:

KURŞUNSUZ 95: 20,16

KURŞUNSUZ 98: 20.47

EURO DİZEL: 21.96

GAZ YAĞI: 21.96