Cristiano Ronaldo’dan şok veda!
Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası’ndan elendi.
Al Ittihad, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde Al-Nassr’ı 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.
King Fahd International’da oynanan maçta Al-Ittihad’a galibiyeti getiren golleri Romarinho, Abderezak Hamdallah ve Muhannad Shanqeeti kaydetti. Al-Nassr’ın tek golünü ise Anderson Talisca attı.
90 dakikada sahada kalan Cristiano Ronaldo, takımına gol ya da asist katkısı veremedi.
Finale yükselen Al-Ittihad’ın rakibi ise Anthony Nwakaeme’nin formasını giydiği Al-Feiha oldu.
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