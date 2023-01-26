Cristiano Ronaldo’dan şok veda! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cristiano Ronaldo’dan şok veda!

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Cristiano Ronaldo’dan şok veda!

Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası’ndan elendi.

Al Ittihad, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde Al-Nassr’ı 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

King Fahd International’da oynanan maçta Al-Ittihad’a galibiyeti getiren golleri Romarinho, Abderezak Hamdallah ve Muhannad Shanqeeti kaydetti. Al-Nassr’ın tek golünü ise Anderson Talisca attı.

90 dakikada sahada kalan Cristiano Ronaldo, takımına gol ya da asist katkısı veremedi.

Finale yükselen Al-Ittihad’ın rakibi ise Anthony Nwakaeme’nin formasını giydiği Al-Feiha oldu.

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