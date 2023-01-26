Atletlerimiz Bursa’da yarıştı

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı üç sporcumuz, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarıştı.

Bursa’da 24-25 Ocak tarihlerinde Osmangazi Atletizm Salonu’nda yer alan, başkanlığını Ferhat Sakallı, antrenörlük görevini Salih Boransel’in yaptığı kafilede atletlerimiz Gürsu Gülerler, Aslıhan Kandil ve Ecem Çelik branşlarında yarışmalara katıldılar.

Kandil ve Çelik tecrübe kazandılar

60 metre branşında Aslıhan Kandil, seçme serisini 8.15’lik derecesi ile ikinci sırada tamamladı. Finalde 8.16 koşan Kandil, sekizinci oldu.

Uzun atlama branşında yarışan Ecem Çelik, yer aldığı B grubunda elde ettiği 4.88’lik derecesi ile grubunda birinci olurken, genel sıralamada yedinci oldu. Bu yarışma ile birlikte Kandil ve Çelik ilk kez Türkiye’de yarışma tecrübesi yaşadılar ve ilerisi için umut vaat ettiler.

Gülerler kürsüyü kıl payı kaçırdı

60 metre engelli branşında yarışan bir diğer atletimiz Gürsu Gülerler, seçme serisinde 8.54’lük derecesi ile üçüncü oldu. Finalde 8.38’lik derece elde eden Gülerler, 0.4 saliselik bir farkla dördüncü olarak kürsüye çıkma şansını yitirdi.

Sırada U16 Türkiye Salon Şampiyonası

U20 ve U18 Türkiye Salon şampiyonalarının tamamlanmasının ardından sıra Türkiye U16 Salon Şampiyonası’na geldi. Yine Bursa’da 1-2 Şubat tarihlerinde düzenlenecek yarışlara katılmak için KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi 31 Ocak Salı günü adadan ayrılacak.