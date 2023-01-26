Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda, çalışmalar tam gaz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda, çalışmalar tam gaz

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda, çalışmalar tam gaz

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun cimnastiği tüm ülkeye yayma ve 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda başlattığı çalışmalar neticesinde, Akçay’a cimnastik salonu kazandırma çalışmaları sürüyor.

Güzelyurt bölgesine hizmet edecek olan Akçay Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda çalışmalar sürerken, Cimnastik Federasyonu’ndan çalışmalarla ilgili şu açıklama yapıldı:


“Uzun uğraşlar sonucunda, cimnastik salonu yapma amaçlı olarak Kooperatif Merkez Bankasına ait Akçay’da bulunan deponun kullanımını almıştık.

Bölgeye cimnastik salonu kazandırma hedefimiz doğrultusunda Akçay Birkan Uzun Cimnastik Salonu’ndaki 1. etap çalışmalarımızı bitirdik. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile işbirliği içerisinde yürütmüş olduğumuz projemize destek olan Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Karayolları Dairesi müdür ve emekçileri, iş adamı Memduh Şeker, iş adamı Doğukan Kamacıoğlu, Mehmet Usta, Sabri ve Umut Turalı’ya çok teşekkür ederiz.

Salonumuzu tamamladıktan sonra tüm Güzelyurt bölgemizdeki çocuklarımızı cimnastik sporumuzla buluşturacağız. Sağlıklı nesiller yetiştirirken özelde cimnastik, genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandıracağız. Emeği geçenlere tekrardan teşekkür eder destek olmak isteyenlerin katkılarını da bekliyoruz.”

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Tags:Akçay Birkan Uzun Cimnastik Salonukktc cimnastik federasyonu
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