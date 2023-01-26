Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22 Ocak tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Northernland Kıbrıs Kupası, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Uğur İsmetoğulları (Gönyeli) 1 Maç

Kerem Şener (Dörtyol) 3 Maç

Hasan Furkan Bayır (Düzkaya) 3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hasan Yumuşak (Yenicami)

Arda Erçielik (Gönyeli)

Serkan Tomuk (Mesarya)

Eşref Özkul (Girne Halk Evi)

Şahan Bayram (Binatlı)

Salih Mannaş (Hamitköy)

Mehmet Gürler (Lapta)

Furkan Doğan (Miracle Karşıyaka)

Yusuf Balıkçı (Miracle Karşıyaka)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 22.01.2023 tarihinde Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan, Yeniboğaziçi DSK – Düzkaya KOSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, topsuz alanda rakip takım futbolcusunun sırtına yumruk atmasına müteakip oyundan ihraç edilen ve ihraç kararı sonrasında hakemlere yönelik ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen 113829 KTFF lisans numaralı Yeniboğaziçi DSK futbolcusu Hamza Gençoğlu’na DT 43/2 ve DT 41/1-A’nın ihlallerinden dolayı DT 43/2 ve 41/1-A uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.