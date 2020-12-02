Nereye Yatıralım?

Çalkantılı bir ABD başkanlık seçiminin ardından ve Covid-19 salgının hayatımızın neredeyse her alanını altüst ederken bireyler güvenli yatırım limanları arıyorlar. Ancak dünyadaki faiz oranları rekor seviyede düşük seyrediyor. Sonucunda ise kolay ve güvenli yatırımların getirileri memnuniyet yaratamıyor. Koronavirüsün seyri ve küresel ekonomilerin görünümü hakkında büyük belirsizlikler devam ederken, yatırım fırsatları kaçıyor.

“FED” olarak bilinen ABD merkez bankasının iki temel hedefi bulunmaktadır. Bunlar tam istihdam ve istikrarlı fiyatların oluşumudur. Merkez bankaları para arzını artırabilecek veya azaltabilecek para politikaları oluşturarak hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Ekonomiyi canlandırmak veya yavaşlatmak için faiz oranları bir ekipman olarak kullanılmaktadır. Ekonominin seyri iyi olmadığında merkez bankaları işletmelerin borç alıp yatırım yapmasını ve iş yaratmasını daha ucuz hale getirmek için faiz oranlarını düşürebilir. Düşük faiz oranları aynı zamanda tüketicileri borç almaya ve harcamaya teşvik ederek ekonomik büyümeyi sağlamaktadır.

FED eylül ayı toplantısında, faiz oranlarını sıfıra yakın tutma taahhüdünü tuttu ve enflasyon sürekli yükselene kadar oranların sıfıra yakın seviyede tutunacağını belirtti. Kısa vadeli faiz oranlarının% 0 -% 0,25 hedefinde kalacağı da belirtildi. Ayrıca oranların 2023 yılına kadar bu seviyelerde kalabileceği üyeler tarafından belirtilmiştir.

Faiz oranların düşük seyretmesi bireyleri yeni yatırım fikirlerine yöneltmektedir. Bloomberg’te okuduğum Suzanne Woolley’in yazısında 5 önemli yöneticiye 100.000 dolar yatırım yapacak olsanız nereye yaparsınız diye sorulmuş.[1] Yöneticiler bulut bilişim altyapısı ve biyoteknoloji üzerine yatırım yapmayı tercih etmektelermiş. Kişisel bir harcama için aynı miktarı neye harcarsınız diye sorulduğunda bireyler harcamaların sanat eseri alımı yapılması üzerine beyanda bulunmuş.

Yazıyı okuduktan bende aynı soruları sorayım istedim. Hızlı yanıt alabilmek adına sorduğum kişi sayısı 11 olarak gerçekleşti. Öncelikle ABD’de oluşan faizlerin düşmesinden dolayı parayı bankaya yatırmayalım olgusu bizde pek yok. Genellikle bankaya yatırırdım cevabını duydum. Banka hariç olan cevapları kabul ettim.

100.000 $ olsa ne iş kurmak istersiniz diye sordum? Bar, Kahve dükkanı, Anti-Alerjik ürünleri içeren restaurant, Füzyon mutfak, Organik market, Meyhane, Tarımsal yatırım, İçki üretimi ve kozmetik franchise yatırımı gibi yanıtlar aldım.

Kendinize harcasanız diye sordum? Dünyayı gezme, Estetik ameliyat, Gayrimenkul yatırımı, Araba, Eğitim yanıtlarını aldım.

İş kurmak için karşımıza çıkan düşünce çeşitliliği bireysel harcamalara göre daha fazla şekilde gerçekleşti.

Sayın okurlar, siz nereye yatırırdınız?

[1] https://www.bloomberg.com/features/how-to-invest-100k/?srnd=premium-europe