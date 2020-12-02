Kıraç’ın “Kapalı Maraş” sevgisi

Türkiye’de Anadolu rock müziği yorumcusu, besteci ve söz yazarı Kıraç, ülkemizde 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş Bölgesinin bir kısmının açılması üzerine, “Varoşlarda Maraş” şarkısını seslendiren ve esere klip çeken sanatçı, 25 yıla yaklaşan müzik kariyerini, hayata “estetik” ve “ahlak” düsturuyla bakışını ve kendisiyle ilgili merak edilenleri sevenleri için anlattı.

Kıraç: Kuzey Kıbrıs ve Türkiye için de çok önemli Maraş’ın açılması, heyecanlandım

Türkiye’nin başarılı yorumcusu Kıraç sorulan bir soru üzerine Kapalı Maraş’a olan ilgi ve sevgisini anlattı. Kıraç, “Evet, tabii ben de Kahramanmaraşlıyım enteresan oldu. Ondan dolayı da Kıbrıs Maraş’a bir ilgim vardır. Bu arada Maraş, Mardin isimlerini, tınısını severim. Kıbrıs’a ilk ya da ikinci gittiğimde Maraş’ı özel izinle dolaştırmışlardı. Gerçekten çok üzülmüştüm. Bilen biliyor tabii ki, Maraş, dünyanın ve Kıbrıs’ın en önemli turizm merkezlerinden biri. O zaman bize söylenen 1974’te Barış Harekatı’ndan sonra 2000 yılına kadar bütün otel rezervasyonları dolan bir turizm şehri. Gittiğimizde ıssız bir kent gördük tabii. Hiç kimse yok. Binalarda o savaştan kalma izler vardı. Sahili müthiş elbette. Geçen yıl Maraş’ı açacağız diye bir haber duyunca çok heyecanlandım. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye için de çok önemli Maraş’ın açılması.”

Esenyel: Kıraç sen bunu bu dönem söyle artık

Türkiye’de Anadolu rock müziği’nin başarılı yorumcusu Kıraç sözlerine şöyle devam etti: Kıraç, “Benim Kıbrıs’ta da çok sevdiğim İsmet Esenyel adında bir dostum var. Akademisyen ve aynı zamanda siyasette de görev aldı. Onun bir albümü vardı, ‘Varoşlarda Maraş’ şarkısını söylemişti albümde. İsmet ile konuştuk ve bana ‘Kıraç sen bunu bu dönem söyle artık.’ dedi. Çok güzel bir döneme denk geldi, Maraş’ın açılması nedeniyle. Pandemi dönemindeyiz ve klip de çekemeyiz ama kıyamadık. Ne yaparız derken, İsmet hocaya, ‘Hocam bir Maraş’a gidelim. Ben şimdi buradan oraya gidemem. Siz, bir genç kadın arkadaş bulursanız iyi olur. O Maraş’ta bir dolaşsın. Öyle bir klip yapalım en azından.’ dedim. İyi niyetle orada güzel bir klip çıkarttılar. Ben de burada kendi çekimlerimi yaptım. Güzel bir birleştirme yaptık. Dinleyenler de, izleyenler de sevdi sanırım.” dedi