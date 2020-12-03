KTHES: 5 hemşire ve 2 doktor karantinada

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Girne’de bir hemşirenin covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

Girne Akçiçek Hastanesinde yapılan Covid 19 testleri sonucunda maalesef acil serviste çalışan bir hemşiremizin hastalığa yakalandığı tüm üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşırız.Meslektaşımız karantinaya alınmış olup sağlık durumunun iyi olması moral vericidir.Kendisine acil şifalar dileriz.