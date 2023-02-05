Necati Özsoy Yenicami-Küçük Kaymaklı maçını yorumladı

Başkent derbisinde Yenicami Küçük Kaymaklı karşısında 3 puanı almayı başardı. Son 15 dakikası yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmanın en heyecanlı ve mücadele olarak yüksek tempo anlarını bu dakikalar içinde gördük. Geçtiğimiz hafta yorumumda Yenicami için GG karşısında aldığı galibiyetin ölçü olmayacağını yazmıştım. Çünkü çok kötü bir GG karşısında rahat kazanmıştı. Kaymaklı karşısında ne kadar zorlandığını gördük. Özellikle ilk devrede topu rakip alana taşımakta sıkıntı yaşayan Yenicami Mehmet Göktaş’ın karanbolden gelen golü ile üstünlüğü yakalamıştı. İlk devrede Sylla ile girdiği en net pozisyonda ise kaleci Rauf’un güzel bir kurtarışı vardı. İlk devrede Yenicami’yi sahada göremedik. Kaymaklı savunmada daha diri durdu, orta alanda daha çok savaştı, ileride ise Felix, Hasan Celil ve Yağış ile pozisyon üretti. Felix beraberlik golünü kaydeden isim oldu.

İkinci devreye Adnan Hasan Çakır değişikliği ile başlayan Kaymaklı 72’de Hasan Celil ve Yağış’ı da çıkarıp Arda ve Ahmet Hatay’ı oyuna aldı. Fakat bu değişiklikler Kaymaklı’nın oyunda tempoyu daha da düşürdü. Yenicami savunması daha rahat çıkışlar yapmaya başladı. Yenicami 2. devrede orta alanda topa daha cok hakim oldu. Mehmet Çavuş ve Ali Bayır’ın oyuna girmesi ile pozisyonlar bulmaya başladı. Ali Bayır’ın topla ilk buluştuğu dakikalarda attığı mükemmel gol ile Yenicami bir kez daha skorda öne geçti. Savunmada direnç kaybeden Kaymaklı 85’de Sylla’nın golüne de engel olamayınca skor 3-1’e yükseldi. Bu golle artık maç koptu derken son 5 dakika ve 5 dakikalık ek sürede oyunun gidişatındaki değişiklikler skoru da değiştirebilirdi. 89’da Muhammet Nazik’in mükemmel golü ile firkin 1’e inmesi, 90’da Hascan’ın kırmızı kart görmesi, 93’de Muhammet Nazik’in bir şutunun direkte patlaması maçta tüm dengeleri bozdu. Bir anda hırslanan ve rakip kaleye yüklenen Kaymaklı’yı izledik. Ama bu geç uyanış zaman olarak yetmedi ve karşılaşma Yenicami lehine 3-2 sona erdi.