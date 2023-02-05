Avusturya'da çığ altında kalan 5 kişi öldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Avusturya’da çığ altında kalan 5 kişi öldü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Avusturya

Avusturya’nın Tirol eyaletindeki çok sayıda kayak merkezinde art arda çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Tirol polisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısında yer alan Langenfeld im Ötztal, Kaunerberg, Debanttal, St. Anton am Arlberg bölgelerinde bulunan kayak merkezlerinde 5 kişi çığ altında kalarak öldü.

Ölenlerin 29, 33 ve 34 yaşlarındaki 3 sporcu ile 59 yaşında bir şoför ve 62 yaşında bir turist olduğu duyuruldu.


Ülkenin batısında yer alan Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde yoğun kar yağışı ve art arda yaşanan çığ felaketleri hayatı olumsuz etkiliyor.

Öte yandan dün bölgede 30 noktaya çığ düşmesi nedeniyle tehlike uyarısı en üst seviyeye çıkarıldı.

Bölgede cuma gününden itibaren toplam 8 kişi çığda hayatını kaybetti.

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Tags:avusturya
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