Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Pakistan’da bombalı saldırı: 5 ölü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Kuetta’ın Police Lines bölgesinde Emniyet Müdürlüğüne yakın yüksek güvenlikli bir noktada bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.


Saldırının şehirde Pakistan Kriket Süper Ligi kapsamındaki gösteri maçı sırasında düzenlenmesi dikkati çekti.

Maçın başlamasından 30 dakika sonra patlayan bombanın ardından gösteri maçı iptal edildi.

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Tags:bombalı saldırıpakistan
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