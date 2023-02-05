Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde korkoutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 15.15 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ahmet Ömer ÇAĞNAN (E-72), yönetimindeki GC 118 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy sanayi Bölgesi yakınlarında Tektaş isimli işletmeyi geçer geçmez direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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