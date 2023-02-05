Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde korkoutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde korkoutan kaza

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Ahmet Ömer ÇAĞNAN

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 15.15 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ahmet Ömer ÇAĞNAN (E-72), yönetimindeki GC 118 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy sanayi Bölgesi yakınlarında Tektaş isimli işletmeyi geçer geçmez direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:Ahmet Ömer ÇAĞNANKKTCTrafik kazası!
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