Necati Özsoy TOL-DTB maçını yorumladı

Futbolda kupa çeyrek finalinde ezeli rakiplerin karşılaşması bizlere erken final izleme imkanı tanıdı. Çeyrek finallerin rövanşlı olması 2 kez Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği derbisinin keyfini yaşamamızı sağlayacak.

Yıllar önceki derbilerdeki atmosferi özledik. Coşkulu taraftar, bayraklar. “Kıravatlılar ve Maunacılar” ruhu mazide kalmış. Sadece alışılagelmiş bir derbi olarak bu maçları izlemeye devam ediyoruz.

Karşılaşmaya Doğan oldukça etkili, istekli, atak başlarken, Ocak durgun, vasat ve şuursuz ataklarla başladı. Erken dakikalarda topa sahip olan, orta alanda oyunu kontrol eden ve özellikle Billy ve Arda ile gol arayan Doğan oyun anlayışının sonucunu gollerle aldı. Billy’nin savunmanın etkisiz olduğu anlarda uzak mesafeden güzel vuruşu ve Salih’in duran toptan mükemmel golü ile Doğan 2-0 üstünlüğe çok erken ulaştı. Ahmet Sönmez ve Halil Turan yedek kulübesinde olmasına rağmen Doğan ne savunmada ne de forvette bu eksiklikleri aramadı. Tansel’in direkte patlayan kafa şutunun gol olmaması büyük şanssızlıktı. Bu gol olsa skor 3-0 olup maç ilk devreden kopabilirdi.

İkinci devrede öyle bir başlangıç oldu ki çark geri döndü. İlk devrede Billy sakatlığı ve maça devam edememesi Doğukan’daki düşüş Doğan’ın oyundan düşmesine neden oldu. Sahada hırslanan, organizeli ataklar yapan Türk Ocağı’nda ise gol arayışları başlaması keyifli bir derbi seyirini yaşattı. Türk Ocağı’nda savunmada Bilal ve İlker’in uzun toplarda etkili olmaları, orta alanda Ousman ve İbrahim Köse’nin ikili mücadelelerde rakiplerinden üstün olmaları akın akın Ocak ataklarını başlattı. Doğukan derbide müthiş bir efor sarf etti. Takımın yükünü çeken en iyi isimlerden biriydi. Ertaç tecrübesi ile ara paslarda ve duran toplarda yine öne çıktı. Remzi ceza sahasında gole çok yakın pozisyonlar buldu ve Doğan savunmasını oldukça rahatsız etti.

İbrahim Köse’nin golü ve serbest vuruşta Ertaç’ın sert şutunun Arda’ya çarpıp ağlarla buluşması ile skorun 2-2 olması sahada Türk Ocağı’nı şahlandırdı. Son bölümlerde inanılmaz baskı skoru Ocak lehine de çevirebilirdi. 65’de Ömer Gül’ün ceza sahasında düşürülmesi penaltı tüterdi. Yaşanan top kayıplarında ise Doğan kontra ataklarda gol aradı fakat başarılı olamadı.

Maçın hakemi Osman Özpaşa derbiye iyi başladı. Salih’in golünde düdükten önce topa vurduğu iddiaları ve büyük itirazlar maça konsantresini az da olsa etkiledi. 2. Devrede Ömer’in düşürülmesine devam kararı verdi. Bu pozisyona penaltı düdüğü de çalabilirdi. Fakat kendi pozisyonu penaltı olarak yorumlamadı. İkinci devrede ikili mücadelelerde sarı kartlarına çok basit pozisyonlarda baş vurduğunu düşünüyorum.

Çeyrek final ilk maçında güzel bir “derbi” izledik. Kazanan olmadı. Müthiş bir rövanş maçı yine bizleri bekleyecek.