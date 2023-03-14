FIFA 2026 Dünya Kupası’nın formatını açıkladı

FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası’nın 48 takımla oynanacağı yeni formatı duyurdu.

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak.

İşte FIFA 2026 Dünya Kupası’nın formatı;

2026 Dünya Kupasında 48 takım (16’sı Avrupa takımı) yer alacak. Bu 48 takım, 4’lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek.

En iyi 8 üçüncü de turlayacak



Her grubun ilk 2’si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32’ye kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.

Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali’nin 19 Temmuz 2026’da oynanması planlanıyor.