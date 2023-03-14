Kıvanç, cimnastikten sonra hentbolda da başarılı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun başarılı milli sporcularından Kıvanç Buba, cimnastikteki başarısını hentbolda da göstermeye başladı.

Hentbolun şampiyon takımı China Bazaar Gençlik Gücü takımının oyuncusu olan genç hentbolcu, takımının geçtiğimiz hafta MGA’yı mağlup ettiği maçta maçın oyuncusu seçildi.

Başarılarını diğer spor branşlarında da sürdürmeleri adına cimnastikçileri diğer spor branşlarına aktarma hedefi de olan KKTC Cimnastik Federasyonu’nun başkanı Hasan Sapsızoğlu, Kıvanç Buba’nın başarısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonumuza bağlı Erbulut Cimnastik Kulübümüzün ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımızın sporcusu olan Kıvanç Buba’nın hentbol branşında göstermiş olduğu üstün performans bizleri mutlu ediyor.

Kıvanç’ın Hentbol Federasyonu tarafından maçın oyuncusu olarak seçilmesi bizleri çok mutlu etmiştir. Cimnastik ailesi olarak amaçlarımız arasında olan, ülke sporumuza başarılı sporcular yetiştirmek hedefini çok çalışarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şampiyon sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz.

En az iki yıl cimnastik eğitimi almış çocuklarımız, koordinasyon, denge, kuvvet, sürat ve esneklik olarak yaşıtlarına göre üst seviyede olacağı için diğer branşlarda başarılı birer sporcu olacaklardır.

Sporcumuzun hentbol branşımızda da gelişim göstermesini sağlayan Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan’a, antrenörlerine ve hakemlerimize teşekkür, Kıvanç’ı da tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.”