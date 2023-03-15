Necati Özsoy MTG-Cihangir maçını yorumladı

Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalde “final” niteliğindeki eşleşmede Mağusa Türk Gücü ve Cihangir buluşması futbolseverlere keyifli bir maç izletti.

Ligde şampiyonlupa koşan MTG’yi yakından takip eden Cihangir’in kupada erken eşleşmeleri aradaki rekabeti daha da önemli kıldı. Bu maçta beraberlik çıkması Cihangir’de final havasında bir maç izlememize vesile olacak.

Bazı maçlarda son dakika golleri ile maç kazanan Mağusa Türk Gücü’nün oyun kalitesindeki düşüş dikkat çekiyor. Kadroda önemli oyuncularının eksik olması buna etken olarak gösterilse de geniş kadrolu bir takımda bu eksikliğin takımın oyun kalitesinde büyük düşüş yaratmaması gerekir düşüncesindeyim.

Doğan karşısında alınan yenilgi, Gönyeli’ye karşı alınan zor galibiyet ve Cihangir ile 1-1 beraberlik bu düşüşün göstergesidir. Kadroda Mustafa Yaşinses yok, Yusuf Emre Kuvvetlişahin yok. Mehmet Erol 2. devre oyuna girdi. Arif son dakika girdi. Lawrence sakatlanıp oyuna devam edemedi. Uğur Gök 70. Dakika kırmızı kart gördü. Bunlar elbette bu maç adına olumsuz etkenler. Ancak Gürlü, Ünal, Emre Özsin, Mustafa Salk, Uğur, Şenol ve Pote gibi klas isimler kadroda. Pote 90. Dakikada penaltı kaçırdı. Lawrence yerine oyuna Baran girdi. Baran ileride sürekli pres yaptı, ancak etkili olamadı. Baran’ın yerine bu kez Mehmet Erol girdi. Fakat sonuca gidilemedi.

Kendi evlerinde çeyrek final ilk maçında avantajlı bir skor elde edememek Cihangir rövanşı öncesi MTG adına sıkıntılı bir skor oldu.

Cihangir avantajlı bir skor elde edemese bile evine yenilmeden dönmesi önemli. MTG gibi güçlü bir takıma karşı ilk maçta 1-1 berabere kalmak başarılı. Rakibin eksikliklerini de iyi değerlendiren Cihangir zaman zaman daha iyi organizeli atak yaptığı MTG karşısında galibiyet de elde edebilirdi. Hakan, Muhittin ve Sercan orta sahada iyi mücadele ettiler. Erol ve Ali ataklarda oldukça etkiliydiler. Babacar uzun gelen toplarda hava hakimiyetinde topa ilk vuran isim olsa da, kontrollü MTG savunması karşısında pozisyon üretemedi. Muhittin’in yine duran toptan mükemmel şutunun kaleci Ufuk’un kontrol edememesi ile Erol’un kaydettiği gol ve son dakika kaleci Dursun’un Pote’nin penaltı vuruşunu kurtarması takımın yenilmemesindeki en büyük etkenler oldu. Bu maçta Cihangir yenilmeden evine dönerek avantaj elde etmese bile istediğini almış oldu.

Maçın hakemleri genelde hatasız başarılı yönetim gösterdiler. Mehmet Sezener’in 4. Hakem Serkan Şimşek ile yardımlaşması kritik 2 kararında oldukça yardımcı oldu ve 2 kritik doğru karar verdi.