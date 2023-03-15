Başakşehir Avrupa’ya veda etti

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında sahasında Gent’e farklı kaybederek turnuvaya veda etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetti.

İki takım arasında Belçika’da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Başakşehir ile Gent Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştı. Temsilcimiz Başakşehir, Belçika temsilcisine 4-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda ettti.

Gent forveti Orban, 4 dakika içinde 3 gol attı. Maçın ilk yarısı sakin geçerken; Gent forveti Orban’ın ilk golüyle birlikte durumlar değişti. 31. dakikada ilk golünü bulan genç forvet, 32. ve 34. dakikalarda da ağları sarstı.

Bununla birlikte Gent’in 20 yaşındaki oyuncusu, temsilcimiz Başakşehir’in ağlarına 4 dakikada 3 gol attı.

37. dakikada Cuypers farkı 4’e çıkaran golü attı. 4-0

Adnan Januzaj ise 88’de Başakşehir’in golünü kaydetti. 4-1

Gent bu skor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale adını yazdırdı.

İlk yarı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent karşısında ilk yarıyı 4-0 mağlup tamamladı.

31. dakikada Gent mücadelede öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Montes, ceza sahasına içine hareketlenen Hong’u gördü. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcu, müsait pozisyondaki Orban’a pasını aktardı. Orban, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

32. dakikada Gent bir gol daha buldu. Hong’un sol kanada gönderdiği pasta Biglia’nın kayarak müdahale ettiği top Orban’ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.

34. dakikada Gent farkı 3’e çıkardı Montes’in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Cuypers, penaltı noktasına hareketlenen Orban’ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Volkan Babacan’dan dönen meşin yuvarlak yine Orban’da kaldı. Nijeryalı oyuncu bu kez topu boş kaleye göndererek farkı 3’e çıkardı: 0-3.

37. dakikada Fofana’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla uluşan Kums, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Cuypers’in kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti: 0-4

45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Okaka’nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Roef uzanaram meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Gent’in 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Lima’nın düşürülmesiyle ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Roef’ta kaldı.

78. dakikada Januzaj’ın ceza sahası önünde baskısı sonrasında topu kapan Mahmut Tekdemir, ceza yayı üzerindeki Aleksic’e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Okumu’dan seken top Januzaj’ın önünde kaldı. Bu futbolcu kale sahası içinde sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4.

Karşılaşma Gent’in 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir: 1 – Gent: 4

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 46 Szysz), Serdar Gürler (Dk. 80 Batuhan Çelik), Okaka (Dk. 68 Januzaj)

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha (Dk. 68 Okumu), Kums, De Sart, Fofana (Dk. 68 Samoise), Hong (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), Cuypers (Dk. 67 Depoitre), Orban (Dk. 82 Hauge)

Goller: Dk. 31, Dk. 32 ve Dk. 34 Orban, Dk. 37 Cuypers (Gent), Dk. 88 Januzaj (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 24 Serdar Gürler, Dk. 36 Lucas Biglia, Dk. 71 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)