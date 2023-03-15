Kupada çeyrek final maçları tamamlandı

Futbolda Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalin ikinci gün maçları da tamamlandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finaldeki ilk 2 maç dün oynanmıştı ve bugün de diğer iki karşılaşma tamamlandı.

Çeyrek final rövanş maçları 28-29 Mart’ta oynanacak.

Sonuçlar şöyle:

DÜN

T.Ocağı-Doğan: 2-2

C.B.Gençlik Gücü-Lapta: 4-0

BUGÜN

Mağusa T.G.-Cihangir: 1-1

Göçmenköy-K.Kaymaklı: 2-2