Kupada çeyrek final maçları tamamlandı
Futbolda Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalin ikinci gün maçları da tamamlandı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finaldeki ilk 2 maç dün oynanmıştı ve bugün de diğer iki karşılaşma tamamlandı.
Çeyrek final rövanş maçları 28-29 Mart’ta oynanacak.
Sonuçlar şöyle:
DÜN
T.Ocağı-Doğan: 2-2
C.B.Gençlik Gücü-Lapta: 4-0
BUGÜN
Mağusa T.G.-Cihangir: 1-1
Göçmenköy-K.Kaymaklı: 2-2
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