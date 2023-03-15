Kupada çeyrek final maçları tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kupada çeyrek final maçları tamamlandı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Kupada çeyrek final maçları tamamlandı

Futbolda Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalin ikinci gün maçları da tamamlandı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finaldeki ilk 2 maç dün oynanmıştı ve bugün de diğer iki karşılaşma tamamlandı.
Çeyrek final rövanş maçları 28-29 Mart’ta oynanacak.
Sonuçlar şöyle:
DÜN
T.Ocağı-Doğan: 2-2
C.B.Gençlik Gücü-Lapta: 4-0

BUGÜN
Mağusa T.G.-Cihangir: 1-1
Göçmenköy-K.Kaymaklı: 2-2

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