Necati Özsoy Göçmenköy-Hamitköy maçını yorumladı

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren takımların karşılaşmalarını heyecanlı bir şekilde takip ediyoruz. İlginç sonuçlar da ortaya çıkarken bugün Hamitköy’ün galibiyetine gerçekten “şapka çıkarmak” lazım.

Sanırım teknik adam konusunda en istikrarlı takım. Transferde en az para harcayan takım.

Kadrosunda yabancı üstünlüğü yok!

Yedek kulübesi genç kadrodan takviyelerle.

Göçmenköy karşısında ilk onbirin 9 oyuncusu alt yapıdan. Ve 3-2 gelen galibiyet.

Bir hafta önce Mesarya deplasmanında galibiyet elde eden Göçmenköy’ün Hamitköy karşısında oynadığı futbol kötü. Savunma sürekli kademe hatası yaptı. Yabancı oyuncu Amadou çok pozisyon buldu sonuç alamadı. Sürekli kendini yere atıp durdu. 17 yaşındaki Salih Sakallı’nın markajında çok topu kaybetti. Burak 83 dakika sahada kaldı. Sadece penaltıdan attığı gol var. Arda 60 dakika oyunda kaldı. Net bir pozisyonda gol yapamadı. Golcü Bekir oyuna 2. Devrede girdi. Tek olumlu gördüğüm Mustafa Gezer hamlesi. Mustafa 1 gol 1 asist ile takıma en çok katkı sağlayan isim oldu. Musa çok geç oyuna alındı ve pek katkı sağlayamadı.

Hamitköy maçın başında Cemre ile bulduğu golün rahatlığı ile oynadı. Göçmenköy her ne kadar baskılı oynasa da Hamitköy iyi savunma yaptı, rakibe pozisyon vermedi. Orta saha çok çalıştı. İkinci devre yine Göçmenköy oyuna baskılı başlasa da Hamitköy oyun disiplininden hiç kopmadı. Yine soldan gelen bir ortada Göçmenköy savunmasının bakışları arasında Serhat’ın kafa golü ile skoru 2-0 yaptı. Bu golden sonra daha da rehavete kapılan Hamitköy’de top kayıpları kalesinde tehlike yarattı. 6 dakikada biri penaltıdan yediği 2 golle skora denge gelse de mücadeleyi hiç bırakmayıp 90’da Ardahan ile gelen gol hak ettikleri galibiyeti almalarına neden oldu.

Maçın hakemleri başarılı yönetim gösterdiler. Ali Özer ilk devrede Amadou’nun pozisyonuna kanmadı ve penaltıyı vermedi. İkinci devrede ise verdiği penaltı netti. 2 kritik kararda doğru düdük çaldı. Skora etki etmeden güzel bir maç yönetti.