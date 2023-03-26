Balıkların birbirlerinin korkularını hissedebildiği keşfedildi

Şimdiye kadarki birçok araştırma, balıkların duygusal sıkıntı yaşayabileceğini göstermişti. Yeni bir araştırma ise balıkların karmaşık iç dünyalarına dair yeni bilgiler verdi.

Hakemli bilimsel dergi Science’ta yayımlanan ve zebra balıkları üzerinde yapılan araştırma, korkunun bu deniz canlıları arasında “bulaşıcı” olduğunu ortaya koydu.

Diğer bir deyişle zebra balıkları birbirlerinin korkusunu hissedebiliyor ve sanki kendileri korkuyormuş gibi tepki veriyor.

Üstelik bundan oksitosin hormonu sorumlu.

Oksitosin, insanlarda ve diğer memelilerde her türlü duygusal tepkiye aracılık ettiği kanıtlanmış önemli bir kimyasal haberci. Bu yüzden balıklarda da büyük rol oynadığının görülmesi evrimsel tarihi anlamak için de son derece önemli.