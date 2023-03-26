NASA’nın yeni uzay kıyafetleri neden beyaz değil?

NASA’nın 2026’da Artemis görevi kapsamında Ay’a göndermeyi planladığı astronotlar için hazırlanan uzay kıyafetleri dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Uzay firması Axiom Space’in NASA’yla imza attığı 228 milyon dolarlık kontrat sonucunda hazırladığı prototip kıyafet, önceki hafta görücüye çıkarılmıştı.

“AxEMY Yeni Nesil” diye adlandırılan uzay giysisi, 1972’de sona eren Apollo Ay görevlerinden sonra gök cismine ilk kez adım atacak astronotların hareket etmesini kolaylaştıracak pek çok yenilik içeriyor.

Hazırlanması 6 ay süren kıyafet sayesinde astronotlar Ay’da zıplamak zorunda kalmayacak. Zira astronotların rahat adım atmasını sağlayacak özel botlar da giysiye dahil.

Öte yandan 15 Mart’ta düzenlenen etkinlikte tanıtılan yeni kıyafette üzerinde durulmayan “karanlık” bir nokta var.

Siyah taban üzerine turuncu ve mavi desenlerle bezenmiş uzay kıyafeti, son derece fütüristik bir görünüme sahip olsa da aslında biraz da yanıltıcı.

Zira astronotların Ay yüzeyindeyken tıpkı Apollo görevlerinde olduğu gibi beyaz kıyafet giymesi gerekiyor.

Siyah giysi tehlike yaratır

Uzmanlara göre astronotlar Ay’da siyah bir giysiyle dolaşırsa hayatları tehlikeye girebilir.

Bu yüzden Ay yüzeyine adım attıklarında üzerlerindeki Axiom tasarımı giysiler aslında beyaz olacak.

Ay’da insanları Güneş’in radyasyonundan koruyacak bir atmosfer yok. Bu da sıcaklığı iyi ayarlamanın hayatta kalmanın bir numaralı kuralı olduğu anlamına geliyor.

Astronotları Güneş’in filtrelenmemiş ışığında serin tutmak için uzay giysileri yansıtıcı ve iyi yalıtımlı olmalı. Bu yansıtıcılığı sağlamak için en iyi rengin de beyaz olduğu biliniyor.

Axiom Space’ten yapılan basın açıklamasında, yeni prototipte aslında “tescilli tasarımın gizlendiği” ifade edildi.

Şirket sözcüsü Meridyth Moore, “Beyaz versiyon doğrudan NASA’ya verilecek. Bu yaz sonunda NASA’ya teslim edilecek bir eğitim giysisi koleksiyonu hazırlıyoruz” dedi.

Moore, gerçek beyaz giysinin halka ne zaman sunulacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

Güncel bir tarihimiz yok. NASA’yla birlikte karar vereceğiz.

Independent Türkçe, Business Insider, Science Alert

Derleyen: Çağla Üren