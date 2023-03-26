Haspolat’ta araç yangını

Haspolat arıtma tesisleri yakınlarında Halil Elisopalı yönetimindeki KP 202 plakalı salon araç, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Lefkoşa’da Kermiya bölgesindeki spor tesisleri yakınlarındaki arazide saat 16.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kamışlarla çöp ve molozlar yandı. Soruşturma sürüyor.