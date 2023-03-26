Tunus açıklarında 29 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Tunus açıklarında 29 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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29 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus’tan İtalya’ya doğru yola çıktıkları teknelerin batması nedeniyle hayatını kaybeden 29 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedine ulaşılırken, 11 kişi kurtarıldı.

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Cebabli, “Mehdiye’deki (ülkenin doğusunda) Deniz Kuvvetlerine bağlı ekipler, dün gece İtalya’ya düzensiz göç girişiminde bulunan ve teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cesedine ulaşırken 11 kişiyi kurtardı” ifadelerini kullandı.


Tunus kıyılarının 36 mil açıklarında bir balıkçı teknesinin de 19 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığını belirten Cebabli, bunun yanı sıra iki balıkçı teknesinin de iki düzensiz göçmenin cesedine ulaştığını duyurdu.

Teknelerin hangi tarihte battığına dair bilgi vermeyen Cebabli, cansız bedenine ulaşılan söz konusu kişilerin tamamının Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen kişiler olduğunu ifade etti.

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Tags:düzensiz göçmenİtalyaölümTunus
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