Necati Özsoy Göçmenköy-Dumlupınar maçını yazdı

Futbol Süper Ligin 19. Hafta maçında Göçmenköy konuk ettiği Dumlupınar karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 üstünlük yakaladığı maçı 3-2 kaybetti. Ev sahibi Göçmenköy maça hızlı başlamasına ragmen ilk gol Dumlupınar’dan geldi.

Dumlupınar Göçmenköy savunmasının kotrolsüz olduğu anda Mehmet Altın’la golü buldu. Golden sonra Göçmenköy özellikle Musa ile sağ kanattan etkili ataklar yapmaya başladı. Maçın ilk dakikalarında Amado ve Bayram ile 2 net gol pozisyonunda sonuç alamayan Göçmenköy golleri bulmaya başladı. Hem kaçan pozisyonlarda hem de gelen gollerde Musa’nın sağ kanattan yaptığı ataklar ve ortalar oldukça etkiliydi.

Musa ile gelen bu pozisyonlarda Burak ve Amado’nun golleri ile Göçmenköy 2-1 üstünlüğü yakaladı.

İlk devrenin son dakikasında serbest vuruş kazanan Dumlupınar’da topun gerisine geçen Berke Zorba attığı mükemmel golle maçın en güzel pozisyonuna imza attı. Sahalarımızda ender görülen bir gole imza atan Berke galibiyette de büyük rol oynadı.

Ikinci devrede Göçmenköy’de tempo düştü. Dumlupınar’da daha etkili organizasyonlar başladı. Özellikle Musa’nın oyundan çıkması ile Göçmenköy atakları da ip kesildi kesildi.

İlk devredeki düşük tempoyu 2. Devrede artırmak isteyen Sedat Hoca yaptığı bir hamlede 3 değişikliğe gitti ve oyuna olumlu etki yaptı. Tahsin, Mert ve Martin’in oyuna dahil olması ile Dumlupınar oyun kontrolünü ele geçirdi. İleride Mehmet Altın daha çok topla buluşmaya başladı. Bu pozisyonların birini daha gole çevirmeyi başaran Mehmet Altın takımını 3-2 üstünlüğe geçirmeyi başardı ve maçın adamı oldu. Kalan sürede Göçmenköy’deki düşüş ve ilk devrede etkili olan Musa’nin 2. Devrede oyundan çıkması Dumlupınar’ın işini kolaylaştırdı ve kalan sürede skoru korumayı başarıp 3 puan alan ekip oldu.

Göçmenköy her maçta zaman zaman oyun üstünlüğü ve oyunda skoru lehine çevirse de 60. Dakikadan sonra yaşadığı düşüş bu maçta da gözlemlendi. İlk devrede Musa, Burak, Amado, İnanç ve Reşit topa daha çok sahip olup pozisyon üretmede öne çıkan isimdiler. Fakat 2. devrede yine oyundan düşünce takım ofansif olarak etkisini kaybetti ve haftayı puansız tamamladı.

Maçın hakemleri Emre Öztaşlı ve yardımcıları skora etki edecek hatalar yapmadı. İyi bir yönetim gösterdiler.