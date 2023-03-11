Necati Özsoy GG-MTG maçını yorumladı

Süper Lig’in 20. Haftasında lider Mağusa Türk Gücü Gençlik Gücü’nün konuğu oldu.

GG’nin alt sıralardaki kayıpların olduğu haftada puan alması, MTG’nin ise şampiyonluk yolunda başka puan kaybı yaşamaması için skoru önemi büyüktü.

Ev sahibi Gençlik Gücü maça iyi başladı. Mağusa Türk Gücü karşısında ilk dakikalarda pozisyona giren GG sonuca ulaşamadı. Mishali net poziyondaki şutunu kaleci Ufuk önledi. Daha sonra MTG’den Şenol ceza sahası dışında mükemmel bir gol atarak takımına üstünlüğü getirdi. Gol arayışı olan GG kalesinde gördüğü golle moral kaybı yaşadı. Buna ragmen golden sonra GG özelikle sağ kanatta Hasan Akkuyu ile etkili ataklar geliştirdi. 10 dakikada 3 kez poziyon bulan GG Akkuyu ile gole yaklaşsa da kaleci Ufuk geçit vermedi. GG’nin sonuca gitmekte zorlandığı dakikalarda MTG etkili çıkışlar yaptı. Sağ kanattan gelen atakta Şenol vurdu Beren önledi, Dönen topa Pote vurdu ve skor 2-0 oldu. Bu pozisyonda GG savunması kademe hatasından kalesinde gol gördü.

MTG savunmadan Ünal ve Uğur’la organizeli çıkışlar yaptığı zaman ileride Şenol ve Pote pozisyopnlar buldu ve goller geldi.

İkinci devreye Gençlik Gücü’nün erken gol atması ve maçta umutlanması önemliydi fakat ne yaptılarsa gole gitmeyi başaramadılar. GG savunmada topa sahip olduğu zaman 3 pasla atak yapma başarısı gösteremedi.

MTG çok rahat, 2-0, korumayı başardı ve topa daha çok sahip olarak 90 dakika rolantide devam etti. Takım istediği saat hızlı hücum yapıp pozisyon buldu. Son dakikalarda ise Pote ve Şenol yine sahneye çıkıp atılan gollerle 4-0’lık galibiyetle Mağusa’ya dönüldü.

Maçın hakemi Utku Hamamcıoğlu iyi bir yönetim gösterdi.