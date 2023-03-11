Galatasaray, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti, tarihe geçti

Nef Stadı’nda oynanan Spor Toto Süper Lig mücadelesinin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Ev sahibi Galatasaray, aradığı golü 57. dakikada yeni transferi Nicolo Zaniolo ile buldu: 1-0

Böylece İtalyan oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Puanını 60’a çıkaran lider Galatasaray, bu haftayı BAY geçen en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9’a çıkardı.

Aslan’dan Süper Lig rekoru

Bu arada Galatasaray. üst üste 14. maçını kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı. Geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü’nü hükmen mağlup eden Okan Buruk’un ekibi, Beşiktaş’ın 13 maçlık galibiyet serisini egale etmişti.

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.