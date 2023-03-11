Almanya’daki kilisede 6 kişiyi öldüren saldırganın iki ay önce polise ihbar edildiği ortaya çıktı

Almanya’da Yehova Şahitleri kilisesine saldırı düzenleyerek aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişiyi öldüren suçluyla ilgili yetkililerin önceden ihbar aldığı ortaya çıktı.

Hamburg’da polis teşkilatına bağlı silah denetiminden sorumlu yetkililerin, 35 yaşındaki Philip Fusz’la ilgili saldırıdan iki ay önce ihbar aldığı ifade edildi.

Kimliğini paylaşmayan bir kişi tarafından yetkililere gönderilen mektupta, Fusz’un psikolojik sorunlar yaşadığı ama tedavi görmeyi reddettiği öne sürüldü.

Mektupta ayrıca saldırganın, mensubu olduğu Yehova Şahitleri kilisesinden yaklaşık 1,5 yıl önce ayrıldığı ve cemaatten bazı kişilere karşı öfke duyduğu da savunuldu.

Bunun üzerine silah denetim yetkililerinin 7 Şubat’ta Fusz’un Hamburg’daki evine gittiği, saldırganla konuştuğu ve bir tehdit görmeyerek kendisiyle ilgili işlem yapmadığı belirtildi.

Yetkililerin, Fusz’ın silah ve mermilerini saklaması gerektiği kasanın üstünde boşta duran bir mermi bulduğu, bunun için kendisine sözlü uyarı yaptığı aktarıldı.

Öte yandan saldırganın evine yapılan ziyarette, ihbardaki psikolojik rahatsızlık uyarısına rağmen hiçbir sağlık görevlisinin yer almadığı savunuldu.

Şehirdeki Hansa Silah Kulübü’nün bir üyesi olan Fusz’un, aralıkta silah taşıma ve kullanma ruhsatı aldığı da bildirildi. Yetkililerin ihbara rağmen ruhsatı iptal etmediğine de dikkat çekildi.

İktidardaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden meclis üyesi Sebastian Fiedler, Fusz’un psikolojik problemleri olmasına rağmen nasıl silah ruhsatı aldığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Hamburg polisinin başındaki Ralf Martin Meyer ise yetkililerin yaptıklarını savunarak, Fusz’ın sabıkası olmadığını, bu yüzden silahının alınmasını gerektiren yasal bir durumun oluşmadığını söyledi.

2015’ten beri Hamburg’da yaşayan Fusz, perşembe akşamı Grossborstel semtindeki kiliseye baskın düzenleyerek, elindeki yarı otomatik tabancayla içeridekilere ateş etmişti.

Saldırı sırasında 36 kişinin bulunduğu kilisede Fusz’un toplamda 135 el ateş ettiği bildirilmişti. Olayda 4’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 6’sı Alman, biri Uganda diğeri de Ukrayna uyruklu.

Fusz, olay yerine gelen polislerden kaçarken kendisini vurarak öldürmüştü.

Independent Türkçe, Guardian, Reuters