Çekya’da binlerce gösterici iktidardaki 5’li koalisyon hükümetini protesto etti

Başkentin önemli meydanlarından Wenceslas’da toplanan göstericiler, 5 partili koalisyon hükümetini protesto etti.

“Yoksulluğa karşı Çekya” sloganı altında düzenlenen gösteri, hükümet karşıtı sağcı partiler başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca organize edildi.

Hükümetin istifasını isteyen göstericiler, sosyal medyaya yönelik baskıların sonlandırılması, adil ve nesnel haberciliğin yapılmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebinde bulundu.

Ukrayna’daki savaşa barışçıl çözüm bulunması için Çekya’da bir barış konferansı düzenlenmesini isteyen göstericiler, Kiev yönetimine silah desteği verilmesinin de sonlandırılmasını talep etti.

Göstericiler, yüzde 70’i kamuya ait ülkenin en büyük enerji şirketi CEZ’in tamamının enerji krizi nedeniyle kamulaştırılması gerektiğini savundu.

Ülkede geçen yıl 70 binin üzerinde göstericinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmiş, bu gösterilerde Rus bayrakları açılmıştı.