Havadan elektrik üretmenin yolu bulundu

Bilim insanları, havayı elektriğe dönüştüren ve neredeyse sınırsız bir temiz enerji kaynağının kilidini açma potansiyeline sahip bir enzim keşfetti.

Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi’nden bir ekip, yaygın bir toprak bakterisindeki hidrojen tüketen bir enzimin, atmosferi enerji kaynağı olarak kullanarak elektrik akımı üretebildiğini buldu.

Monash Üniversitesi Biyotıp Keşif Enstitüsü’nden Profesör Chris Greening, “Antarktika toprakları, volkanik kraterler ve okyanusun derinliklerinde yaşayanlar da dahil, bakterilerin büyümek ve hayatta kalabilmek için havadaki hidrojeni enerji kaynağı olarak kullanabildiğini bir süredir biliyoruz” diyor.

Ama bugüne kadar bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorduk.

Keşif, çarşamba günü Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan “Structural basis for bacterial energy extraction from atmospheric hydrogen” (Atmosferik hidrojenden bakteriyel enerji elde etmenin yapısal temeli) başlıklı bir makalede detaylandırıldı.

Araştırmacılara göre, Huc adı verilen enzimin “şaşırtıcı derecede istikrarlı” ve “havadan enerji” üretmede epey etkili olduğu kanıtlandı.

Monash Üniversitesi’nden Dr. Rhys Grinter, “Huc olağanüstü derecede verimli” diyor.

Bilinen diğer tüm enzimlerin ve kimyasal katalizörlerin aksine Huc, atmosferik seviyelerin altındaki hidrojeni bile tüketiyor. Hidrojen, soluduğumuz havanın 0,00005’i kadar düşük bir kısmını oluşturuyor.

Deneyler, saflaştırılmış Huc’ı uzun süre donma seviyesinde veya 80 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda elektrik üretme gücünü kaybetmeden depolamanın mümkün olduğunu ortaya koydu.

“Doğal pil” enzimi Huc’ın ilk uygulamaları arasında, güneş enerjisiyle çalışan cihazlara alternatif olarak havayla çalışan küçük cihazlar bulunuyor.

En acil hedef işe yarar bir ölçekte, verimli şekilde kullanılabilmesi için Huc’la elektrik üretiminin artırılması.

Dr. Grinter, “Huc’ı yeterli miktarda ürettiğimizde onu temiz enerji elde etmede kullanma sınırı, kelimenin tam anlamıyla gökyüzünde” diyor.

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Independent Türkçe için çeviren: Sevgi Aydoğan