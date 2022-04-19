Necati Özkan Vakfı’ndan Hatay’a “yılın araştırmacısı” ödülü

Necati Özkan Vakfı 22. Geleneksel başarı ödülleri töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’de katıldı.
Gecede ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şef Ali Hoca yönetiminde bir müzik dinletisi sundu. Gecede, Havadis Gazetesi yazarı araştırmacı Mete Hatay’a yılın araştırmacısı ödülü verildi.
Ödül alanlar şöyle…
- KURUMSAL ÖDÜLLER
- Opera dalında, KKTC Devlet Senfoni Orkestrası’na “Opera Müzik Ödülü”,
- Opera dalında, KKTC Devlet Opera ve Balesi’ne “Opera Performans Ödülü”,
- Opera dalında, T.C Devlet Opera ve Balesi’ne “Opera Performans Ödülü”,
B.KİŞİSEL ÖDÜLLER
- Tiyatro dalında Derman Atik’e “En İyi Yönetmen Ödülü”,
- Mimari dalında Saffet Kaya Bekiroğlu’na “Mimarlık Ödülü”,
- Spor dalında Erten Gazi’ye “En Başarılı Basketbolcu Ödülü”,
- Araştırma dalında Mete Hatay’a “Araştırmacı Ödülü”,
- Karikatür dalında Musa Kayra’ya “Karikatürist Ödülü”,
- Sinema dalında Doğuş Özokutan’a “En İyi Yönetmen Ödülü”,
- Fotoğraf dalında Ceyhan Özyıldız’a “Fotoğrafçılık Ödülü”,
- Sinema dalında İzel Seylani’ye “En İyi Oyuncu Ödülü”,
- Spor dalında Aysel Uçkan’a “Futbol Dalında En Başarılı Kadın Yönetici Ödülü”,
- TEŞVİK ÖDÜLÜ
- Spor Dalında – Doğukan Ulaç’a “Yüzücü Teşvik Ödülü”,
- Spor Dalında – Mert Türsoy’a “Yüzücü Teşvik Ödülü”,
- Folklor Dalında – Aliye Özenci’ye “Folklor Teşvik Ödülü”.
D.ONURSAL ÖDÜL
- Necati Özkan Vakfı Çalışmaları Dalında, Mehmet Balyemez “Onur Ödülü”.