DAÜ Turizm Fakültesi doktora öğrencisinden en iyi bildiri ve mansiyon ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm Akademisyenleri Derneği tarafından Antalya’da organize edilen III. Kıtalar Arası Turizm Kongresi’ne (MTCON’22) katıldı.

DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri kongreye 30 bildiri ile aktif bir katılım gerçekleştirerek, kongre kapsamında düzenlenen panellerde ve eğitimlerde yer aldılar. DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Oxford Brookes University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Altınay Kongre Eş Başkanı olarak kongrede yer aldılar. Onur Kurulu Başkanlığını ise Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna yürüttü.

Türkiye Turizm Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen bir dizi etkinliğin parçası olarak hayata geçirilen kongreye, pandemi sonrası yüz yüze gerçekleştirilen ilk etkinlik olması nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde önemli sayıda akademisyen katıldı. Kongreye Türkiye’den 230, yurt dışından 293 akademisyen yaptıkları araştırmalarıyla katılırken, Türkiye’den 65 yurt dışından ise 113 üniversiteden katkı sunuldu. 43 farklı ülkeden etkinliğe katılım sağlandı. Kongrede turizm alanında dünyanın etki değeri yüksek dergilerin editörleri paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin etkin katılımı ile gerçekleştirilen kongrede DAÜ Turizm Fakültesi önemli başarılara imza attı. DAÜ Turizm Fakültesi araştırma görevlisi Laiba Ali, “Antecedents and Outcomes of Guests’ Emotions and Satisfaction in Malaysian Peer to Peer Accommodation Sector” başlıklı bildirisi ile “En İyi Bildiri ve Mansiyon Ödülü”ne layık görüldü.

Prof. Dr. Hasan Kılıç “Laiba Ali’yi Başarısından Dolayı Kutlarım”

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, fakültenin sadece sektöre yönelik donanımlı mezunlar vermediğini, bunun yanında, 200’e yakın öğrencisi olan yüksek lisans ve doktora programlarının, danışman öğrenci iş birliği ile uluslararası alanda yaptığı yayınlarla da akademik literatüre önemli katkı sağlayan dünyanın en saygın kurumlarından biri olduğunu söyledi. Bunun en çarpıcı ve yakın örneği olarak 2021 yılında Shangai Ranking olarak bilinen dünyanın en prestijli üniversitelerinin sıralamasının yapıldığı endeksde 38. sırada yer almasını gösteren Prof. Dr. Kılıç, yayın kalitesi açısından fakültenin gerek Türkiye’de gerekse Kıbrıs’ın bütününde ilk sırada yer aldığının da altını çizdi. Uluslararası yayın yapmanın doktora programından mezun olmak için ön koşul olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, doktora öğrencisi olan Laiba Ali’nin eğitimine devam ettiği bir dönemde böylesine prestijli bir uluslarası konferansda en iyi bildiri ödülünü almasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Laiba Ali’yi başarısından dolayı kutladı.