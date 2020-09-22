Nea Salamina’da vaka sayısı 19’a yükseldi

Güney Kıbrıs futbol takımlarından Nea Salamina’da covid-19 vaka sayısı 19’a yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre bugün Nea Salamina’da 8 kişinin daha covid-19 testinin pozitif çıktığı ve toplam vaka sayısının 19’a yükseldiği açıklandı.

Hafta sonu 11 kişi açıklanmıştı

Haberde, haftasonu kulüpten ve / veya bir şekilde virüsle ilgili 11 kişinin pozitif olduğu açıklanırken, Pazartesi öğleden sonra dokuz vakanın daha haber verildiği hatırlatıldı. Rum Sağlık Bakanlığı Pazartesi açıklanan 9 vakanın olduğu yönündeki bilgilerin doğru olmadığını açıklamıştı.

6’sı temaslı

Kulüp bu sabah bir duyuru ile halka sekiz yeni vaka daha olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada hyeni vakalardan 6’sının hafta sonu açıklanan 11 vakanın temaslısı olduğu belirtildi.