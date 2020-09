Göktaş: Ego tatmin etmek, tehlikeli yaklaşımdır

Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş bir basın açıklaması yaptı ve son günlerde konuşulan “futbolu en çok ben severim” söylemini eleştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) Bakanlar Kurulu tarafından 1 Ekim’e kadar faaliyetleri durdurulan futbolun geleceği nasıl şekilleneceği konusu, 25 Eylül Cuma günü yapılacak olan Futbol Federasyon Mali Genel Kurul’da gündeme getirilmeye hazırlanılırken, kararı kulüplerin vermesi istenecek.

Futbolun 1 yıl askıya alınması gündemdeki sıcaklığını korurken, bu yönde yapılan açıklamalar, yorumlar ve başlayan tartışmalar, had safaya çıkarken, futbolun paydaşları içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD)’nin başkanı Süleyman Göktaş yaşanan gelişmelerle ilgili basın bildirisi yayınladı. Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.

“ALIN TERİ YOK SAYILAMAZ”

Ahmed Sami Topcan, Necdet Ünel, Özer Esenyel, Nevvar Nolan, Ömer Adal, Niyazi Okutan, Hasan Sertoğlu, bu kadar saydığımız bu değerli isimler, 1955 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu günümüze kadar her zorluğa göğüs gererek futbolumuzu bugünkü konumuna getirilmiştir. Federasyonumuzu bir gemi olduğunu düşünürsek, bu gemide kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler, hakemler, gözlemciler futbolcular vs. yerlerini her daim almaktadırlar.

Futbol öyle bir olgudur ki, içine giren her kesim ona başka bir sevgi ile bakmaktadır. Kulüpler Birliği Başkanın söylemi gibi, futbolu sadece birileri sevmez, kitleler bu oyunun peşindedir. Malesef son günlerde gerek radyo, gereksede tv programlarında futbolu en çok seven benim, benden başkası futbolu sevemez bunun tartışması gibi söylemler ön plana çıkmaktadır.

Bu yaklaşım tamamen ego tatmin etmektir ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Antrenörler, hakemler yıllardır bu sektörde ekonomik gelir elde etmektedir. Belli bir dönemden sonra bu çarka futbolcularda dahil olmuştur. Yöneticiler her zaman bu çarkı döndürebilmek için uğraş vermektediler. Bu profesyonel yaklaşımın sorumlusu pek tabi ki kulüp başkanlarıdır.

“Emek en yüce değerdir” cümlesinden harek ederek antrenör, hakem, gözlemci, sağlıkcı ve futbolcuların alın terlerini yok saymak onları futbolu sevmezler ilan etmek kanımca yerinde bir yaklaşım değildir. Böylesi düşünce ve söylemlerden uzaklaşıp futbolumuzu nasıl ve ne şekilde daha üst seviyelere taşırız bunu tartışmalıyız. Gündüz Tekin Onay’ın “Antrenör bir şey değil, çok şeydir” söylemine atıfta bulunan başkan Süleyman Göktaş, Antrenörler Derneği olarak futbola her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha bilirtir, saygılar sunarım.