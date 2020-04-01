Ne virüsmüş

Yaklaşık 3 ay önce gazetemizin arka sayfalarından bir haber girdik. Çin’in Wuhan kentinde yeni bir virüs çıkmış. Adı da koronaymış. Haber dikkatimizi çekti ama pek ehemmiyet vermedik. Çin nerede?, Kıbrıs nerede?

İlk olarak gazetemizin editörü olan Yunus arkadaşımdan bilgi edindiğimi daha dün gibi hatırlıyorum. Yunus haber etiği sağlam, işi gereği iç ve dış bültene meraklı, başarılı bir arkadaşımız. Konuştuk, ilk dikkatimizi çeken bir hayvan pazarından çıktığı yönündeydi. Yılanlar, yarasalar konuyla ilgili baya derin bir sohbetimiz oldu. Üstünden zaman geçti. Çin’de yayılmaya başladı sonrasında dünyayı sarmaya başladı.

İlk vakayı Mağusa’da görünceye kadar olayın vahametine varamadık. Önce magazin ve spor durdu. Sonrasında tüm ülke büyük bir sessizliğe büründü. Devletin, halkımızın yaşadığı endişe ve panik yanında, alınmaya çalışılan tedbirleri yakından takip ettik.

Mesleğimizin gecesi, gündüzü, bayramı, tatili olmadığından işimize büyük bir özveriyle devam ettik. Yaptığımız işin bilincinde, Kıbrıs Türkü’nü bilgilendirmek, tarafsız ve doğru haberi okuyucumuza ulaştırmak için büyük çaba sarf ettik.

O kahrolası virüs sonunda ailemizin içine kadar girdi. Yani gazetemiz Havadis’e kadar. Öncelikle tüm halkımıza geçmiş olsun demek isterim. Koronovirüse yakalananların bir önce sağlığına kavuşması en büyük arzumdur. Karantinada olan, evlerinden çıkamayan, bu kaostan dolayı etkilenen herkese büyük geçmiş olsun.

İşin sağlık boyutu ayrı bir yana, bu virüs psikolojik ve ekonomik yönleriyle de ağır darbe vurdu hepimize. Çoğu sektör gibi biz de bundan payımızı aldık. Şuan okuduğunuz bu gazete Havadisimiz mola veriyor. Üzülmemek elde değil. Senelerle emek verilen, 12 yıldan beri çıkması için her gün çaba harcanan bir ürün, kilometrelerce uzaktan gelen bir virüs ve onun dolaylı etkileri yüzünden ara vermek, baskıyı durdurmak zorunda kaldı. Hükümetin açıkladığı paketten de görüldüğü üzere yok sayılan bir basın camiası ve emekçileri bugün kara kara geleceğini düşünmekte. Bu konunda detaylarına girmek istemiyorum zira her gün haberlerimizde, yazarlarımızın köşelerinde sık sık bu konulara detaylarıyla değinildi. Sonunda gemi göz göre göre buz dağına çarptı. Dümeni (isteyerek ya da istemeyerek) kilitleyen tüm yetkililere saygılarımızı sunuyoruz.

***

Bizi mutlu edecek. Yüzümüzü biraz olsun tebessüm ettirecek gelişmelerde var. Kuzey Kıbrıs’ın en en çok tıklanan haber sitesi, gurur kaynağımız www.havadiskibris.com yayınlarına ara vermeden devam edecek. Gerek canlı yayınlarıyla, yazı işlerinin özgün ve tarafsız haberleri, gündemin nabzını tutan tüm gelişmeler tek bir tık uzağınızda olacak. Bu süreçte tüm ekip arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

***

Gazetemizle, yaptığımız işlerle hep gurur duydum. Bu ekibin bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk oldu her zaman. Tasarımı, içeriği, yazar çeşitliliği, özgün ve tarafsız haberlerimizle Kıbrıs Türk Halkı’na olan sorumluluğumuzu layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte bizimle birlikte olan, emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bunun bir veda olacağına inanmamakla birlikte, yine hep birlikte, sağlıklı ve güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle…