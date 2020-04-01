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Mehmet Harmancı: Bir marketi mühürledik

1 Nisan 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sabah yaptığı açıklamada marketlere yönelik denetimlerin artacağını açıklamıştı. Harmancı, “marketlerin uygulamalarına yönelik olarak daha sıkı kurallar bildiriminde bulunduğumuzu ve buna paralel denetimlere başlayacağımızı, bu noktada belirtilen hijyen çerçevesini uygulamayan Sema mar marketi mühürlemiş durumdayız.” dedi.
Mehmet Harmancı’nın açıklaması şöyle:
Sabah belirtmiştim marketlerin uygulamalarına yönelik olarak daha sıkı kurallar bildiriminde bulunduğumuzu ve buna paralel denetimlere başlayacağımızı, bu noktada belirtilen hijyen çerçevesini uygulamayan Sema mar marketi mühürlemiş durumdayız.
72 saat kapalı kalıp açılmadan önce kamu sağlığı adına isteklerimizin yerine getirildiği garanti altına alınacak.
Belirtmekte fayda görüyorum bazı olumsuzluklar anlıktır kapatma gerektirmez bazıları sürekli bir noktadaysa uygulamamız bu şekilde olacaktır.
Mehmet Harmancı


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