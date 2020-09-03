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NASA’nın uzay aracı Dünya’ya düştü

3 Eylül 2020
NASA'nın uzay aracı

Asteroid zannedilen NASA’nın uzay aracı Dünya’ya düştü.


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