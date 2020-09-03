NASA’nın uzay aracı Dünya’ya düştü

NASA uzay aracının güvenli şekilde Dünya’ya düştüğünü ve atmosferde yandığını duyurdu.Atmosfere girdikten sonra yanan uzay aracı pek kişi tarafından asteroid olarak algılandı.

Ancak sonraki gözlemler, bunun asteroid değil, aslında insan yapımı bir cisim olduğunu ortaya çıkardı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Cumartesi günü Güney Pasifik üzerinden Dünya’ya düşen araç bir hasara neden olmadı.

NASA geçtiğimiz günlerde uzay aracının gezegenimize veya üzerindeki herhangi birine tehdit oluşturmadığına dair kamuoyuna güvence vermişti.

1964 yılında fırlatılan Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) isimli uzay aracı 5 yıl büyunca görev yapmış, 1969’da bilim insanlarının daha fazla veri elde edemediği noktada araç bekleme moduna alınmıştı.