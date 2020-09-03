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Covid-19 aşısı ile ilgili önemli açıklama

3 Eylül 2020
Covid-19 aşısı

Corona virüs aşısı konusunda önemli çalışmalar yürüten İngiliz ilaç devi AstraZeneca’nın Covid-19 aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabileceği açıklandı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel corona virüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.

Parlamento’da açıklama yapan Speranza, “Potansiyel bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı davranmalıyız, ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa 2020’nin sonunda hazır olacaktır” dedi.

Avrupa Komisyonu AstraZeneca’ya aşının AB üyesi ülkelere sağlanması için, 300 milyon doz karşılığında 336 milyon euro ödeme yapmıştı.

Bununla birlikte, İtalyan bakan daha önce “ ADZ122” adı verilen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanacağını açıklamıştı.

Söz konusu aşının, dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.


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