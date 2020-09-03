Girne’de “Kum gibi” gece

Meryem’s Hotel, Mehmet Ali Yurtışığı seslendirdiği Ahmet Kaya şarkılarıyla konuklarına nostolji dolu bir gece yaşattı.

Girne Çatalköy’de hizmet veren Meryem’s Hotel’de geçtiğimiz Cumartesi akşamı muhteşem bir Ahmet Kaya gecesi yaşandı. Gecede sahne alan Mehmet Ali Yurtışığı seslendirdiği parçalarla konukları adeta mest etti.

Geceye katılan konuklardan tam not alan sanatçı dillere pelesenk olan “Kum gibi”, “Ağladıkça”, “Şafak Türküsü” ve “Nereden Bileceksiniz” gibi parçaları konuklarla buluşturdu.

Konuklar çoğu zaman sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.