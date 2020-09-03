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Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor

3 Eylül 2020

Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir süredir Berlin’de yaşayan Uzerli, 5 aylık hamile olduğunu açıkladı.


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