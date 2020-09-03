Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor

Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya haz\u0131rlan\u0131yor. Bir s\u00fcredir Berlin'de ya\u015fayan Uzerli, 5 ayl\u0131k hamile oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\nMuhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 H\u00fcrrem Sultan karakteriyle \u015f\u00f6hreti yakalayan Meryem Uzerli, bir s\u00fcredir Berlin'de ya\u015f\u0131yor. Son olarak Berlin'de bir kafe a\u00e7an g\u00fczel oyuncunun, 6 ayl\u0131k hamile oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n\r\n37 ya\u015f\u0131ndaki Uzerli, "Bebe\u011fimiz 5 ayl\u0131k... Ocak gibi k\u0131smetse d\u00fcnyaya gelecek. Cinsiyeti k\u0131z... Lara art\u0131k 7 ya\u015f\u0131nda... Zaten uzun zamand\u0131r karde\u015f istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" dedi.\r\n\r\n