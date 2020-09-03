Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, bir süredir Berlin’de yaşıyor. Son olarak Berlin’de bir kafe açan güzel oyuncunun, 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.



37 yaşındaki Uzerli, “Bebeğimiz 5 aylık… Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız… Lara artık 7 yaşında… Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” dedi.