NASA’nın Mars helikopterinden haber var: “Bu başarıyı dört gözle bekliyorduk”

NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen’deki ilk zorlu gecesini tek başına atlattı. Müjdeli haberi NASA araştırmacıları büyük coşkuyla verdi.

1,8 kilogramlık helikopter, Kızıl Gezegen’e Perseverance uzay aracının karnındaki bölmesinde ulaşmıştı. Uzay aracı, 18 Şubat’ta Mars yüzeyindeki Jezero Krateri’ne başarıyla inmişti.

4 Nisan’da NASA, Perseverance’ın minik helikopteri serbest bıraktığını duyurdu. Ingenuity artık ayaklarını yere basmış ve Mars yüzeyinde tek başına kalmıştı.

Ingenuity, sıcaklıkların eksi 90 santigrat dereceye kadar düştüğü Mars gecelerinde hayatta kalmak zorunda. NASA araştırmacıları ise helikopterin elektrik sistemlerinin ilk zorlu gecede donup çatlamasından korkuyordu.

Ancak NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan yetkililer, minik helikopterin ilk gecesini sağ salim atlattığını açıkladı.

Ingenuity operasyonlarının başkan yardımcısı Teddy Tzanetos, 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İlk geceden sağ çıktık. Bu çok büyük bir başarıydı. Bu başarıyı dört gözle bekliyorduk” diye konuştu.

Kendimizi idame ettirebilmek, gece boyunca kendimizi sıcak tutmak ve sonra uyanıp Perseverance’la konuşmak… Evet, buradayız. Hayattayız ve sağlıklıyız. Ekip daha mutlu olamazdı.

Helikopter ısınmak için şimdiye dek Perseverance’ın nükleer enerjili sistemini kullandı. Ancak uzay aracı onu uçuş denemesi için belirlenen uygun bir noktaya bıraktığında korunaksız kaldı.

Şimdi Ingenuity uçmaya hazırlanırken görev ekibinin de tamamlaması gereken bir dizi görev var. Öncelikle hava aracının güneş paneli aracılığıyla şarj edilmesi gerekiyor. Güneş panelinden gelecek enerji onu hem gece boyunca sıcak tutacak hem de uçması için güç toplamasını sağlayacak.

11 Nisan’da gerçekleşmesi planlanan uçuş denemesi başarıyla tamamlanırsa Ingenuity, Dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak.

Perseverance’ın güvenli bir mesafeden izleyeceği minik hava aracının, ilk uçuşunda yüzeyden 4,6 metre kadar yükselmesi ve yaklaşık 30 saniye havada kalması bekleniyor.

Uçuşlar başarıyla tamamlanırsa NASA, gelecekte Mars’a yapılacak diğer keşif görevlerinde bu tür hava araçlarına daha çok yer verecek. Bilim insanları, Ingenuity’nin uçuş denemelerinden gelecek bulgular ışığında yeni nesil helikopterler geliştirecek.

O helikopterler mürettebatlı Mars görevlerinde astronotlar için küçük yükleri taşıma işini üstlenecek ve uçurum, mağara, derin kraterler gibi ulaşılması zor yerleri inceleme görevlerini yerine getirecek.

İşte bu hedef doğrultusunda yapılacak deneme, Ingenuity’nin Mars’taki 31 günlük programı boyunca gerçekleştireceği 5 uçuştan ilki olacak.

Uçuş denemeleriyle geçecek bir ayın ardından görev ekibi, Perseverance’ın yoğun programını başlatmak üzere harekete geçecek.

Zira Perseverance’ın Mars’a gönderilmesindeki ana hedef, geçmişte Kızıl Gezegen’de yaşadığı düşünülen mikroskobik canlılara dair fosil izleri aramak.

Uzay aracı bu doğrultuda Jezero Krateri’nden toprak örnekleri toplayacak ve bilim insanlarının incelemesi için bu örnekleri Dünya’ya geri gönderecek.