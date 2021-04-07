Bill Gates ABD’nin en büyük toprak ağası oldu

Microsoft\u2019un kurucusu ve d\u00fcnyan\u0131n en zengin 4\u2019\u00fcnc\u00fc insan\u0131 olan Bill Gates, ABD'deki en b\u00fcy\u00fck tar\u0131m arazisine sahip ki\u015fi oldu. 1 milyon dekar\u0131n \u00fczerinde araziye sahip olan Gates\u2019in b\u00fct\u00fcn arazilerinin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck ticaret, finans ve k\u00fclt\u00fcr merkezi olarak kabul edilen New York City\u2019nin Manhattan b\u00f6lgesinden 7 kat daha b\u00fcy\u00fck oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn Forbes verilerine g\u00f6re 124 milyar dolarl\u0131k servetiyle d\u00fcnyan\u0131n en zengin 4\u2019\u00fcnc\u00fc ki\u015fisi olan Bill Gates\u2019in Amerika Birle\u015fik Devletleri\u2019ndeki en b\u00fcy\u00fck toprak arazisine sahip ki\u015fi oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nABD\u2019de yay\u0131nlanan Land Report taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan bilgiye g\u00f6re Gates\u2019in portf\u00f6y\u00fcnde yakla\u015f\u0131k olarak 979 kilometrekare tar\u0131m arazisi (Yakla\u015f\u0131k 979 bin d\u00f6n\u00fcm) ve 109 kilometrekare (Yakla\u015f\u0131k 109 bin d\u00f6n\u00fcm) di\u011fer kullan\u0131m arazileri yer ald\u0131\u011f\u0131 bildirilirken toplamda Gates\u2019in arazi varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 1 milyon dekar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\nM\u0130CHAEL LARSON ETK\u0130S\u0130\r\n\r\n65 ya\u015f\u0131ndaki Gates, 1994 y\u0131l\u0131nda toprak al\u0131m\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131rken yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 y\u00f6netmesi ad\u0131na Michael Larson ad\u0131nda bir tahvil m\u00fcd\u00fcr\u00fcyle anla\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 1994 ila 2014 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda 100 bin d\u00f6n\u00fcmden fazla arazi sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\nLarson\u2019un yat\u0131r\u0131mlar\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan Cascade Investment adl\u0131 bir \u015firket kuran Gates, toprak al\u0131mlar\u0131n\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131rd\u0131.\r\n\r\n2014 ila 2017 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda toprak al\u0131m\u0131nda duraksamaya giren Gates, 2017 y\u0131l\u0131ndan sonra toprak al\u0131m\u0131na h\u0131z vererek 4 y\u0131l i\u00e7erisinde yakla\u015f\u0131k 1 milyon dekar\u0131n \u00fczerinde araziye sahip olarak ABD\u2019nin en b\u00fcy\u00fck \u2018toprak a\u011fas\u0131\u2019 oldu.\r\n\r\nEN B\u00dcY\u00dcK ARAZ\u0130LER LOU\u0130S\u0130ANA VE ARKANSAS\u2019TA\r\n\r\n65 ya\u015f\u0131ndaki Gates\u2019in Cascade Investment adl\u0131 \u015firketine ba\u011fl\u0131 en b\u00fcy\u00fck araziler Louisiana ve Arkansas\u2019ta bulunurken Gates\u2019in Washington\u2019daki 64 kilometrekare b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki arazisinin de\u011feriyse 171 milyon dolar civar\u0131nda oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\n124 milyar dolar net varl\u0131\u011fa sahip Gates\u2019in ki\u015fisel varl\u0131k ve yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 y\u00f6netmek ad\u0131na kurdu\u011fu Cascade Investment, bu arazilere sahip olurken 2014 y\u0131l\u0131nda Wall Street Journal\u2019e konu\u015fan Cascade\u2019\u0131n ba\u015f yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131 Michael Larson, Bill Gates'in California, Illinois, Iowa, Louisana ve di\u011fer eyaletlerde en az\u0131ndan 100 bin d\u00f6n\u00fcml\u00fck bir tar\u0131m arazisi bulundu\u011funu ve t\u00fcm arazilerinin toplam\u0131n\u0131n Manhattan\u2019dan 7 kat daha b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n