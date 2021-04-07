Dünya

Bill Gates ABD’nin en büyük toprak ağası oldu

7 Nisan 2021
bill gates





Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin 4’üncü insanı olan Bill Gates, ABD’deki en büyük tarım arazisine sahip kişi oldu. 1 milyon dekarın üzerinde araziye sahip olan Gates’in bütün arazilerinin büyüklüğünün, dünyanın en büyük ticaret, finans ve kültür merkezi olarak kabul edilen New York City’nin Manhattan bölgesinden 7 kat daha büyük olduğu belirtiliyor.





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7 Nisan 2021


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