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NASA’daki tek Türk profesörden ‘kara delik’ açıklaması

16 Temmuz 2019

NASA’daki tek Türk profesör, görüntülenen “kara deliklerin” sırlarını anlattı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Arizona Üniversitesinde görevli Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel, kamuoyuna nisan ayında duyurulan ilk kara deliğin fotoğraflanmasını sağlayan 200 bilim insanı arasında yer alarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Arizona Üniversitesinde görevli Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel, kamuoyuna nisan ayında duyurulan ilk kara deliğin fotoğraflanmasını sağlayan 200 bilim insanı arasında yer alarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

Özel “Işığın ortaya çıkamaması, hiçbir bilginin bize ulaşamaması anlamına geliyor. Yani kara delikler, evrenden bağıntısız ufak adacıklar yaratıyor sanki” ifadelerini kullandı.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

“Tabii ki çok çeşitli testler yapabileceğiz. Daha önce hep kara deliğin çevresindeki etkilerine bakarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. İlk defa bu olay ufkunun varlığını, ışığın yok olduğunu kendi gözlerimizle görebiliyoruz”

İlk kez fotoğrafı çekilen kara deliğe, Hawaii dilinde “Derin, süslü karanlık oluşum” anlamına gelen “Powehi” adı verildi.

İlk kez fotoğrafı çekilen kara deliğe, Hawaii dilinde “Derin, süslü karanlık oluşum” anlamına gelen “Powehi” adı verildi.

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