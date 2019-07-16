Cenk Eren’den “Selda Bağcan Şarkıları”

DÜET YAPACAKLAR:

Enerjik temposu ve sevilen şarkılarıyla Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan Cenk Eren, piyasaya çıkacak olan yeni albümünü müjdeledi. Yapımcı ve prodüktör olarak Selda Bağcan’nın imzasını taşıyacak on şarkılık albümde Cenk Eren, Selda Bağcan’ın hit şarkılarını seslendirecek ve bir şarkıda da düet yapacaklar

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Cenk Eren hafta sonunda Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Enerjik temposu ve sevilen şarkılarıyla hayranlarına seslenen ünlü sanatçıyı kalabalık bir dinleyici kitlesi dinlemeye geldi. Profesyonel müzik hayatına başladığında ilk kez ülkemizde Girne’de hizmet veren Rocks Hotel’de konser verdiğini söyleyen Cenk Eren “Rocks Hotel’in benim için bir uğuru olduğuna inanıyorum” dedi.

Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu hayranlarına iki saati aşkın süren bir konser veren sanatçı daha önce iki proje albümünde Tanju Okan’nın hit olmuş şarkılarını ve ardından da Ferdi Özbeğen’nin hit şarkılarını seslendirmişti. Her iki albümü de büyük beğeni kazanan sanatçı üçüncü proje albümünü ise Selda Bağcan hit şarkılarıyla yapacak. Yapımcı ve prodüktör olarak Selda Bağcan’nın imzasını taşıyacak on şarkılık albümde Cenk Eren, Selda Bağcan ile bir şarkıyı düet olarak seslendirecekler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda piyasaya çıkacak olan albüm için oldukça heyecanlı görünen Cenk Eren “Önceki iki proje albümde hit şarkılarını seslendirdiğim iki büyük sanatçı hayatta olmadıkları için düet yapmaktan mahrum kalmıştım. Ama bu albümde Allah ömür ve sağlık sıhhat versin sevgili Selda Bağcan ile düet yapabileceğim. Bu albümün de bendeki yeri çok ayrı olacak. Şarkıları seçtik yakında stüdyoya giriyoruz. Çok anlamlı bir günde de albüm müzikseverlerin elinde olacak” dedi.